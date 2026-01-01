Federal Way Golf Guide
Federal Way Golf Courses
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Federal Way, WashingtonPrivate0.00
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Federal Way, WashingtonPrivate4.83333333332
Golf Courses Near Federal Way
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Tacoma, WashingtonPublic4.7758215962143
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Auburn, WashingtonPublic4.4531572349880
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Kent, WashingtonPublic/Municipal4.3715756745874
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Vashon, WashingtonSemi-Private4.01
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Puyallup, WashingtonPrivate0.00
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Tacoma, WashingtonPublic3.9407194113724
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Auburn, WashingtonPublic3.949579831918
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Sumner, WashingtonPublic3.605042016819
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Tacoma, WashingtonPublic4.6520637667234
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Kent, WashingtonPrivate5.02
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