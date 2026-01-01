Kent Golf Guide
Kent Golf Courses
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Kent, WashingtonPublic3.9169381236610
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Kent, WashingtonPrivate5.02
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Kent, WashingtonPublic/Municipal4.3715756745874
Golf Courses Near Kent
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Auburn, WashingtonPublic4.4531572349880
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Auburn, WashingtonPublic3.949579831918
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Renton, WashingtonPrivate4.54
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Maple Valley, WashingtonPublic3.65
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Federal Way, WashingtonPrivate0.00
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Renton, WashingtonPublic/Municipal1.71428571439
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Tukwila, WashingtonPublic4.2688306112936
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Federal Way, WashingtonPrivate4.83333333332
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Sumner, WashingtonPublic3.605042016819
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Seattle, WashingtonPrivate0.00
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