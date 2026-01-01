Sumner Golf Guide
Sumner Golf Courses
Golf Courses Near Sumner
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Puyallup, WashingtonPrivate
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Auburn, WashingtonPublic3.949579831918
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Auburn, WashingtonPublic4.4531572349880
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Federal Way, WashingtonPrivate
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Orting, WashingtonPublic
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Kent, WashingtonPublic3.9169381236610
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Orting, WashingtonPublic2.444239728144
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Kent, WashingtonPrivate5.02
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Federal Way, WashingtonPrivate4.83333333332
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Tacoma, WashingtonPublic4.7758215962143
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