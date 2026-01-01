Kenmore Golf Guide
Kenmore Golf Courses
Golf Courses Near Kenmore
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Seattle, WashingtonPublic/Municipal2.754
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Seattle, WashingtonPublic/Municipal2.754
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Mountlake Terrace, WashingtonSemi-Private4.4201835146565
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Seattle, WashingtonPrivate0.00
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Seattle, WashingtonPrivate5.01
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Lynnwood, WashingtonPublic3.677083333318
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Redmond, WashingtonPublic3.6834532374139
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Redmond, WashingtonPublic1.8446247465147
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Redmond, WashingtonPublic0.00
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Redmond, WashingtonPublic3.2516
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