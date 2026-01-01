Lynnwood Golf Guide
Lynnwood Golf Courses
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Lynnwood, WashingtonPublic3.677083333318
Golf Courses Near Lynnwood
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Mountlake Terrace, WashingtonSemi-Private4.4201835146565
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Mukilteo, WashingtonPublic3.22222222229
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Seattle, WashingtonPrivate5.01
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Kenmore, WashingtonPrivate5.01
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Seattle, WashingtonPublic/Municipal2.754
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Seattle, WashingtonPublic/Municipal2.754
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Mill Creek, WashingtonPrivate5.02
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Everett, WashingtonPublic4.223577235847
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Seattle, WashingtonPrivate0.00
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Kingston, WashingtonPublic4.415235211532
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