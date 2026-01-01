Columbus Golf Guide
Columbus Golf Courses
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Columbus, WisconsinSemi-Private4.01
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Columbus, WisconsinPublic3.796296296354
Golf Courses Near Columbus
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Sun Prairie, WisconsinPublic0.00
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Beaver Dam, WisconsinSemi-Private4.757936507973
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Beaver Dam, WisconsinSemi-Private4.8529411765150
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Watertown, WisconsinPrivate3.05555555564
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Cottage Grove, WisconsinPublic4.66666666673
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Fox Lake, WisconsinSemi-Private4.086419753181
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Lake Mills, WisconsinPublic3.8205882353115
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Windsor, WisconsinPublic3.630434782646
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Poynette, WisconsinPublic0.00
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Watertown, WisconsinSemi-Private5.02
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