Cambridge Golf Guide
Cambridge Golf Courses
Golf Courses Near Cambridge
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Lake Mills, WisconsinPublic3.8205882353115
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Edgerton, WisconsinResort
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Edgerton, WisconsinResort
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Edgerton, WisconsinResort
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Edgerton, WisconsinPublic0.00
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Fort Atkinson, WisconsinSemi-Private4.044444444452
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Jefferson, WisconsinSemi-Private4.171428571435
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Cottage Grove, WisconsinPublic4.66666666673
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Edgerton, WisconsinSemi-Private4.157894736838
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Cottage Grove, WisconsinPublic0.00
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