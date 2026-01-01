Fox Lake Golf Guide
Fox Lake Golf Courses
Golf Courses Near Fox Lake
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Beaver Dam, WisconsinSemi-Private4.757936507973
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Waupun, WisconsinPrivate4.333333333345
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Beaver Dam, WisconsinSemi-Private4.8529411765150
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Horicon, WisconsinPublic4.057142857135
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Columbus, WisconsinPublic3.796296296354
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Columbus, WisconsinSemi-Private4.01
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Green Lake, WisconsinSemi-Private3.126262626334
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Green Lake, WisconsinPublic4.335488041494
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Green Lake, WisconsinSemi-Private3.126262626334
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Green Lake, WisconsinPrivate/Resort0.00
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