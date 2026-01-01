Horicon Golf Guide
Horicon Golf Courses
Golf Courses Near Horicon
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Mayville, WisconsinPublic4.517361111154
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Beaver Dam, WisconsinSemi-Private4.8529411765150
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Beaver Dam, WisconsinSemi-Private4.757936507973
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Watertown, WisconsinPrivate3.05555555564
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Hartford, WisconsinSemi-Private3.9679451939129
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Hartford, WisconsinPublic/Municipal4.7746420562444
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Watertown, WisconsinSemi-Private5.02
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Waupun, WisconsinPrivate4.333333333345
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Lomira, WisconsinPublic4.405405405437
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Fox Lake, WisconsinSemi-Private4.086419753181
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