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Golfers have long seen Milwaukee as little more than a waypoint between home and Destination Kohler, the legendary modern golf resort an hour north of town that is home to Blackwolf Run and Whistling Straits. But Cream City is more than just a travel hub. With a metro-area population of more than 1.5 million, it is a vibrant city with plenty to do both on and off the course.