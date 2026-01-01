West Allis Golf Guide
West Allis Golf Courses
Golf Courses Near West Allis
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New Berlin, WisconsinPublic3.4083044983103
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Milwaukee, WisconsinPublic3.01
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New Berlin, WisconsinSemi-Private
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Brookfield, WisconsinPrivate5.01
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Brookfield, WisconsinPublic5.04
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Milwaukee, WisconsinPublic
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Wauwatosa, WisconsinPrivate5.03
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Greenfield, WisconsinPublic/Municipal
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Wauwatosa, WisconsinPublic3.01
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Hales Corners, WisconsinPublic2.01
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