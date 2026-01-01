Hales Corners Golf Guide
Hales Corners Golf Courses
Golf Courses Near Hales Corners
-
Franklin, WisconsinPrivate5.01
-
Muskego, WisconsinPublic
-
New Berlin, WisconsinSemi-Private
-
Greenfield, WisconsinPublic/Municipal
-
Muskego, WisconsinSemi-Private3.333333333318
-
Franklin, WisconsinPublic/Municipal4.01
-
New Berlin, WisconsinPublic3.4083044983103
-
West Allis, WisconsinPublic
-
Oak Creek, WisconsinPublic2.606951871732
-
New Berlin, WisconsinPublic2.33333333339
See Also
-
2 courses | 2 reviews
-
2 courses | 18 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 112 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
2 courses | 33 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 1 review