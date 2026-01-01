Copper Mountain Golf Guide
Copper Mountain Golf Courses
Golf Courses Near Copper Mountain
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Breckenridge, ColoradoPublic/Municipal
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Breckenridge, ColoradoPublic/Municipal
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Breckenridge, ColoradoPublic/Municipal
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Keystone, ColoradoResort4.206896551729
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Keystone, ColoradoResort3.404181184742
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Silverthorne, ColoradoSemi-Private3.9328422653487
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Vail, ColoradoPublic/Municipal4.5321670064301
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Avon, ColoradoPublic0.00
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Avon, ColoradoPublic3.4304429195230
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Leadville, ColoradoPublic3.28571428577
Copper Mountain Golf Resorts
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Copper Mountain, ColoradoCopper Mountain is a resort area in Summit County, Colorado 75 miles from Denver. It is ski village that in the summertime features a wealth of outdoor activities including an 18-hole golf course, Copper Creek, designed by Pete and Perry Dye. Additional activities include hiking and mountain biking. There are dozens of different lodging buildings…
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