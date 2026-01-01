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Edwards Golf Guide

Edwards Golf Courses

Golf Courses Near Edwards

Edwards Golf Resorts

  • Sonnenalp Club
    The Sonnenalp
    Edwards, Colorado
    Located near Vail in Edwards, Colorado is The Sonnenalp Club, which features 127 units and an 18-hole private golf course available to guests of the resort. Accommodations range from individual guest rooms to suites and multi-bedroom villas and cottages. There are multiple dining options onsite from casual and outdoor at Bully Ranch to fine…

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