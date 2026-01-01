Richfield Golf Guide
Richfield Golf Courses
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Richfield, WisconsinPublic3.01
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Richfield, WisconsinPublic
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Richfield, WisconsinPublic
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Richfield, WisconsinPublic
Golf Courses Near Richfield
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Slinger, WisconsinPublic4.0904977376147
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Germantown, WisconsinSemi-Private4.0998666846120
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Sussex, WisconsinPublic1.510683760779
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Germantown, WisconsinPublic4.01
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Hartland, WisconsinPublic4.0380952381105
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Cedarburg, WisconsinPrivate4.01
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Sussex, WisconsinPublic
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Sussex, WisconsinPublic
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Menomonee Falls, WisconsinPublic2.8749754082117
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Sussex, WisconsinPublic
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