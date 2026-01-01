Hartford Golf Guide
Hartford Golf Courses
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Hartford, WisconsinSemi-Private3.9679451939129
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Hartford, WisconsinPublic/Municipal4.7746420562444
Golf Courses Near Hartford
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Erin, WisconsinPublic4.826530612253
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Erin, WisconsinPublic0.00
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Slinger, WisconsinPublic4.0904977376147
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Oconomowoc, WisconsinPublic3.754
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West Bend, WisconsinPrivate4.54
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Richfield, WisconsinPublic3.01
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Richfield, WisconsinPublic
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Richfield, WisconsinPublic
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Richfield, WisconsinPublic
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Hartland, WisconsinPublic4.0380952381105
Hartford Golf Resorts
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Hartford, WisconsinThe 2017 U.S. Open won by Brooks Koepka put Erin Hills on the map. This outpost in the Kettle Moraine of central Wisconsin continues to expand its offerings. Overnight guests can enjoy an evening hanging out in the caddie barn. The Drumlin putting course opened in 2020 and is lit for night play. Accommodations include dormer rooms in the lodge…
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