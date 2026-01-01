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  • Erin Hills Golf Course - hole 11
    Erin Hills
    Hartford, Wisconsin
    The 2017 U.S. Open won by Brooks Koepka put Erin Hills on the map. This outpost in the Kettle Moraine of central Wisconsin continues to expand its offerings. Overnight guests can enjoy an evening hanging out in the caddie barn. The Drumlin putting course opened in 2020 and is lit for night play. Accommodations include dormer rooms in the lodge…

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