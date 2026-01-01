Sussex Golf Guide
Sussex Golf Courses
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Sussex, WisconsinPublic
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Sussex, WisconsinPublic
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Sussex, WisconsinPublic1.510683760779
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Sussex, WisconsinPublic
Golf Courses Near Sussex
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Hartland, WisconsinPublic4.0380952381105
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Hartland, WisconsinPrivate3.52
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Menomonee Falls, WisconsinPublic2.8749754082117
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Menomonee Falls, WisconsinPublic/Municipal4.254
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Hartland, WisconsinPrivate0.00
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Pewaukee, WisconsinPublic3.289107950990
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Pewaukee, WisconsinSemi-Private1.02
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Germantown, WisconsinPublic4.01
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Richfield, WisconsinPublic3.65
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Pewaukee, WisconsinPublic/Municipal4.16666666676
Sussex Driving Ranges
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