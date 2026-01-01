Somerset Golf Guide
Somerset Golf Courses
-
Somerset, WisconsinPublic4.289535225137
-
Somerset, WisconsinPublic4.6024116886390
Golf Courses Near Somerset
-
New Richmond, WisconsinSemi-Private4.55555555564
-
Hudson, WisconsinPublic4.702056432398
-
New Richmond, WisconsinSemi-Private3.659638554285
-
New Richmond, WisconsinPublic0.00
-
Stillwater, MinnesotaPrivate5.03
-
Stillwater, MinnesotaPublic3.16666666672
-
Stillwater, MinnesotaPublic3.16666666672
-
Stillwater, MinnesotaPublic4.5508203507453
-
Stillwater, MinnesotaSemi-Private3.5508474576118
-
Roberts, WisconsinPublic3.05
See Also
-
3 courses | 89 reviews
-
8 courses | 600 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
2 courses | 107 reviews
-
1 course | 140 reviews
-
2 courses | 87 reviews
-
3 courses | 110 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
1 course | 254 reviews
-
3 courses | 117 reviews