Verona Golf Guide
Verona Golf Courses
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Verona, WisconsinSemi-Private4.562532
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Verona, WisconsinSemi-Private0.00
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Verona, WisconsinPublic4.8397462433184
Golf Courses Near Verona
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Middleton, WisconsinPublic
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Middleton, WisconsinPublic
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Middleton, WisconsinPublic
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Middleton, WisconsinMunicipal
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Madison, WisconsinPublic4.313725490211
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Madison, WisconsinPublic3.01
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Madison, WisconsinPrivate5.01
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Madison, WisconsinPrivate5.01
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Madison, WisconsinPublic/Municipal3.02
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Madison, WisconsinPublic4.347593582916
Verona Driving Ranges
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