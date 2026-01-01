New Glarus Golf Guide
New Glarus Golf Courses
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New Glarus, WisconsinPublic
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New Glarus, WisconsinSemi-Private4.01
Golf Courses Near New Glarus
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Oregon, WisconsinPrivate4.571428571421
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Oregon, WisconsinPublic3.01
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Mount Horeb, WisconsinPublic
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Verona, WisconsinPublic4.8397462433184
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Verona, WisconsinSemi-Private4.562532
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Brodhead, WisconsinPublic3.510
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Evansville, WisconsinPublic3.01
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Verona, WisconsinSemi-Private
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Blanchardville, WisconsinPublic4.52
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Monroe, WisconsinPrivate4.659536541943
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