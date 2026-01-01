Madison Golf Guide
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Courses: 54
Reviews: 1553
Considered one of the country's prettiest capital cities, Madison, Wisconsin weaves around five lakes circled by miles of bike paths, parks and waterfront restaurants. Providing plenty of reasons for a golf trip are the city's four municipal courses and the renown collegiate course, University Ridge, the Robert Trent Jones II design that is home of the University of Wisconsin Badgers.
Madison Golf Courses
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Madison, WisconsinPrivate5.01
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Madison, WisconsinPublic3.9744582043289
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Madison, WisconsinPublic/Municipal4.02
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Madison, WisconsinPrivate4.52
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Madison, WisconsinPublic0.00
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Madison, WisconsinPrivate5.01
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Madison, WisconsinPublic4.347593582916
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Madison, WisconsinPublic3.01
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Madison, WisconsinPublic/Municipal3.02
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Madison, WisconsinPrivate4.28571428572
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Madison, WisconsinPublic4.313725490211
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Madison, WisconsinPublic/Municipal4.02
Golf Courses Near Madison
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Middleton, WisconsinPrivate5.02
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Cottage Grove, WisconsinPublic4.754
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Cottage Grove, WisconsinPublic4.754
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Middleton, WisconsinPublic
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Middleton, WisconsinMunicipal
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Cottage Grove, WisconsinPublic0.00
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Middleton, WisconsinPublic
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Verona, WisconsinSemi-Private4.562532
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Verona, WisconsinPublic4.8397462433184
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Middleton, WisconsinPublic
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