Home / Courses / World / USA / Wisconsin

Madison Golf Guide

Featured Destination

162.jpg
Madison
Courses: 54
Reviews: 1553
Considered one of the country's prettiest capital cities, Madison, Wisconsin weaves around five lakes circled by miles of bike paths, parks and waterfront restaurants. Providing plenty of reasons for a golf trip are the city's four municipal courses and the renown collegiate course, University Ridge, the Robert Trent Jones II design that is home of the University of Wisconsin Badgers.
Explore

Madison Golf Courses

Golf Courses Near Madison

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me