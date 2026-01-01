Wittenberg Golf Guide
Wittenberg Golf Courses
Golf Courses Near Wittenberg
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Marion, WisconsinPublic
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Gresham, WisconsinPublic4.189850854105
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Ogdensburg, WisconsinPublic4.788617886242
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Weston, WisconsinPublic
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Iola, WisconsinSemi-Private4.8567470466277
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Clintonville, WisconsinSemi-Private4.722222222217
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Antigo, WisconsinPublic4.03
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Wausau, WisconsinPrivate5.01
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Schofield, WisconsinPrivate
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Wausau, WisconsinSemi-Private5.01
See Also
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