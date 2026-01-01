Clintonville Golf Guide
Clintonville Golf Courses
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Clintonville, WisconsinSemi-Private4.722222222217
Golf Courses Near Clintonville
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Marion, WisconsinPublic
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Ogdensburg, WisconsinPublic4.788617886242
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New London, WisconsinPublic4.052631578919
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Manawa, WisconsinPublic
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Shawano, WisconsinPublic3.254
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Iola, WisconsinSemi-Private4.8567470466277
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Cecil, WisconsinPublic4.090909090911
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Gresham, WisconsinPublic4.189850854105
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Hortonville, WisconsinPublic
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Hortonville, WisconsinPublic3.945945945937
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