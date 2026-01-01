Ogdensburg Golf Guide
Ogdensburg Golf Courses
Golf Courses Near Ogdensburg
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Iola, WisconsinSemi-Private4.8567470466277
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Marion, WisconsinPublic
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Manawa, WisconsinPublic
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Clintonville, WisconsinSemi-Private4.722222222217
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Waupaca, WisconsinPublic
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New London, WisconsinPublic4.052631578919
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Waupaca, WisconsinSemi-Private
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Waupaca, WisconsinPublic/Resort4.3359861592115
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Wittenberg, WisconsinSemi-Private
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Weyauwega, WisconsinSemi-Private
See Also
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