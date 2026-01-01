Western Cape Golf Guide
Western Cape Golf Courses
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Albertinia, Eden
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Kleinmond, Overberg4.02
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Nieuwoudtville, Namakwa
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Melkbosstrand, Cape Town
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Beaufort West, Central KarooMunicipal
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Welgemoed, Cape Town1.01
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Velddrift, West Coast
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Boggomsbaai, Eden
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Bonnievale, Cape Winelands
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Bredasdorp, Overberg
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Cape Town, City of Cape TownSemi-Private
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Caledon, Overberg
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Ceres, Cape Winelands
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Citrusdal, West Coast
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Clanwilliam, West Coast
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Kalk Bay, Cape Town
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Darling, West Coast
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Piketberg, West Coast
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Stellenbosch, Cape Winelands
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Koelenhof, Cape Winelands
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Great Brak Rivier, Eden
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Durbanville, Cape Town
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Somerset West, Cape TownResort3.52
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Gordons Bay, City of Cape TownSemi-Private1.01
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George, EdenPrivate/Resort5.02
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George, EdenResort
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George, EdenResort
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Gansbaai, Overberg
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George, Eden
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George, EdenPublic
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Plettenberg Bay, EdenResort
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Strand, City of Cape TownSemi-Private
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Stellenbosch, Cape WinelandsSemi-Private4.66666666672
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Heidelberg WC, Eden
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Somerset West, Cape Town
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Hermanus Central, OverbergPrivate
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Hermanus Central, OverbergPrivate
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Hermanus Central, OverbergPrivate
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Worcester, Cape Winelands
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Mowbray, Cape Town
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George, Eden
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Kleinmond, Overberg
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Knysna, Eden
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Kuilsrivier , Cape Town
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Ladismith, Eden
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Laingsburg, Central Karoo
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Lamberts Bay, West Coast
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Langebaan, West CoastResort
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Langebaan, West CoastResort
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Lutzville, West Coast
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Cape Town, Cape Town
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Milnerton, Cape TownPrivate
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Montagu, Cape Winelands
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Moorreesburg, West CoastSemi-Private
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Mossel Bay, Eden
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Malmesbury, West Coast
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Pinelands, City of Cape TownPrivate
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Herolds Bay, EdenResort
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Oudtshoorn, Eden
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Paarl, Cape Winelands
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Paarl, Cape Winelands
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Paarl, Cape Winelands
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Parow, Cape Town
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Franschhoek, Cape WinelandsPrivate/Resort4.52
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Knysna, EdenResort
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Piketberg, West Coast
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Mossel Bay, Eden5.01
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Plettenberg Bay, EdenPublic
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Porterville, West Coast
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Prince Albert, Central Karoo
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Riversdale, Eden
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Worcester, Cape Winelands
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Riviersonderend, Overberg
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Robertson, Cape Winelands
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Mowbray, Cape Town
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Wynberg, Cape Town
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Saldanha, West CoastMilitary
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Sedgefield, EdenSemi-Private
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St. Helena Bay, West CoastResort
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Knysna, EdenResort
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Simon's Town, Cape Town
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Cape Town, Western CapeSemi-Private
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Somerset West, Cape Town
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Tokai, Cape TownPrivate/Resort4.52
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Stellenbosch, Cape WinelandsResort
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Stilbaai, Eden
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Strand, Cape Town
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Swellendam, Overberg
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Cape Town, City of Cape TownSemi-Private
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Villiersdorp, Overberg
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Uniondale, Eden
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Vredenburg, West CoastPrivate
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Vredendal, West Coast
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Brackenfell, Cape TownPublic5.02
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Wellington, Cape Winelands
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Steenberg, Cape Town
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Worcester, Cape Winelands
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Lamberts Bay, West CoastSemi-Private