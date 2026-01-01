County Kerry Golf Guide
County Kerry Golf Courses
-
Ballyheigue, County KerrySemi-Private
-
Killarney, County KerryPublic4.722370766551
-
Ballybunion, County KerryPrivate4.45
-
Castlegregory, County KerrySemi-Private4.735294117628
-
Killarney, County KerryResort3.888202339836
-
Ballyferriter, County KerrySemi-Private4.33333333333
-
Killarney, County KerrySemi-Private
-
Glenbeigh, County KerrySemi-Private4.52777777785
-
Killarney, County KerryPublic/Resort
-
Waterville, County KerryPrivate5.01
-
Kenmare, County KerryPublic4.656674208138
-
Killarney, County KerryPublic4.376470588226
-
Killarney, County KerryPublic2.66666666676
-
Killarney, County KerryPublic4.737290391360
-
Listowel, County KerryPublic
-
Listowel, County KerrySemi-Private
-
Killorglin, County KerryPublic4.264705882430
-
Ballybunion, County KerryPrivate4.916666666713
-
Sneem, County KerryResort5.01
-
Kenmare, County KerryPublic4.294117647112
-
Killarney, County KerrySemi-Private4.33333333333
-
Tralee, County KerryPublic4.90476190488
-
Waterville, County KerryPublic4.16
Golf Courses Near County Kerry
-
Dromgarriff, County CorkPrivate4.254
-
Newcastle West, County LimerickPublic3.01