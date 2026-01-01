County Kilkenny Golf Guide
County Kilkenny Golf Courses
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Callan, County KilkennySemi-Private4.563865546234
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Castlecomer, County KilkennySemi-Private4.51260504229
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Gowran, County KilkennyPrivate4.509803921651
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Kilkenny, County KilkennyPublic4.82475490244
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Thomastown, County KilkennyResort4.603470890972
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Ballyhale, County KilkennyPrivate0.00
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Kilkenny, County KilkennyPublic4.661064425830
Golf Courses Near County Kilkenny
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Borris, County CarlowSemi-Private4.416666666722
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Tinneranny, County WexfordPrivate4.65
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Quinagh, County CarlowPublic4.01
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Carrick On Suir, County TipperaryPublic4.617859802190
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Carlow, County CarlowPublic3.656755009735
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Carlow, County CarlowPublic0.00
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Abbeyleix, County LaoisPublic4.228950403736
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Waterford, County WaterfordPublic4.400653594853
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Rathdowney, County LaoisSemi-Private4.002060244440
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Carrigduff, County WexfordPrivate4.965202982690
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