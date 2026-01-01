County Laois Golf Guide
County Laois Golf Courses
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Abbeyleix, County LaoisPublic4.228950403736
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Mountrath, County LaoisPublic4.761176470665
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Portarlington, County LaoisSemi-Private4.911764705955
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Portlaoise, County LaoisPrivate4.198692810523
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Rathdowney, County LaoisSemi-Private4.002060244440
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The Heath, County LaoisSemi-Private4.09150326825
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Killenard, County LaoisResort4.760879961749
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Killenard, County LaoisResort3.02
Golf Courses Near County Laois
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Athy, County KildareSemi-Private4.153594771224
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Castlecomer, County KilkennySemi-Private4.51260504229
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Tullamore, County OffalySemi-Private5.03
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Roscrea, County TipperaryPublic4.941176470620
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Little Curragh, County KildarePrivate3.92156862759
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Carlow, County CarlowPublic0.00
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Carlow, County CarlowPublic3.656755009735
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Quinagh, County CarlowPublic4.01
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Tullamore, County OffalySemi-Private5.03
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Curragh, County KildareSemi-Private0.00
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