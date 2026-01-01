Newfield Golf Guide
Newfield Golf Courses
Golf Courses Near Newfield
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Hammonton, New JerseyPublic4.28422667891107
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Buena, New JerseyPublic2.344537815120
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Buena, New JerseyPublic4.323529411819
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Vineland, New JerseyPublic3.02
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Williamstown, New JerseyPublic4.1863117871263
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Pittsgrove, New JerseySemi-Private4.215
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Hammonton, New JerseyPublic2.758
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Elmer, New JerseyPublic3.7167130341991
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Turnersville, New JerseyPublic/Municipal2.14285714295
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Mays Landing, New JerseyPublic0.00
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