Newcomb Golf Guide
Newcomb Golf Courses
Golf Courses Near Newcomb
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Indian Lake, New YorkPublic/Resort
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Schroon Lake, New YorkPublic/Municipal
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Saint Huberts, New YorkPrivate
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Lake Placid, New YorkPublic4.181818181811
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Lake Placid, New YorkResort
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Lake Placid, New YorkResort
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Ray Brook, New YorkSemi-Private4.52
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Lake Placid, New YorkResort
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Lake Placid, New YorkResort4.20833333339
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Tupper Lake, New YorkPublic
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