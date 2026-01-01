Shirley Golf Guide
Golf Courses Near Shirley
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Bellport, New YorkMunicipal4.01
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Manorville, New YorkSemi-Private4.7624326893453
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Middle Island, New YorkPublic
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Middle Island, New YorkPublic
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Manorville, New YorkPublic4.197278911610
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Middle Island, New YorkPublic
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Medford, New YorkPublic3.89548063011103
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Middle Island, New YorkPublic1.4951923077105
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Medford, New YorkPrivate4.01
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Middle Island, New YorkPublic1.4951923077105
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