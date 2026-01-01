Holbrook Golf Guide
Holbrook Golf Courses
Golf Courses Near Holbrook
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Medford, New YorkPrivate
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West Sayville, New YorkPublic/Municipal3.56
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Coram, New YorkPrivate5.01
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Hauppauge, New YorkResort/Semi-Private4.05057623821325
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Medford, New YorkPublic3.89548063011103
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Great River, New YorkPublic/Municipal
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Great River, New YorkPublic/Municipal
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Bellport, New YorkMunicipal
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Central Islip, New YorkMunicipal
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Great River, New YorkPublic/Municipal
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