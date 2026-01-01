Bellport Golf Guide
Bellport Golf Courses
Golf Courses Near Bellport
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Medford, New YorkPublic3.89548063011103
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Medford, New YorkPrivate4.01
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Holbrook, New YorkPublic3.33333333333
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Middle Island, New YorkPublic
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Middle Island, New YorkPublic
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Middle Island, New YorkPublic
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Middle Island, New YorkPublic1.4951923077105
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West Sayville, New YorkPublic/Municipal3.56
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Coram, New YorkPrivate5.01
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Middle Island, New YorkPublic1.4951923077105
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