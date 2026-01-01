Watertown Golf Guide
Watertown Golf Courses
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Watertown, ConnecticutPublic/Municipal4.139064305321
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Watertown, ConnecticutPrivate
Golf Courses Near Watertown
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Waterbury, ConnecticutPublic/Municipal3.924242424212
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Middlebury, ConnecticutPrivate
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Waterbury, ConnecticutPrivate5.01
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Pequabuck, ConnecticutSemi-Private4.2513858947197
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Litchfield, ConnecticutPrivate
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Waterbury, ConnecticutPublic/Municipal3.946524064213
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Naugatuck, ConnecticutPublic/Municipal3.8651238467189
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Harwinton, ConnecticutPublic4.64285714295
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Washington, ConnecticutPrivate
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Bristol, ConnecticutPrivate
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