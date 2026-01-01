Coventry Golf Guide
Coventry Golf Courses
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Coventry, ConnecticutSemi-Private3.968203497677
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Coventry, ConnecticutPublic4.2799531888440
Golf Courses Near Coventry
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Ellington, ConnecticutPrivate0.00
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Manchester, ConnecticutSemi-Private4.6102751486358
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Hebron, ConnecticutPublic4.4107472794469
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Ellington, ConnecticutPublic4.975510204136
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Hebron, ConnecticutPublic1.5243445693179
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Glastonbury, ConnecticutPublic4.3401841688541
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South Windsor, ConnecticutPublic4.244897959236
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Hebron, ConnecticutPublic4.742013261238
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South Windsor, ConnecticutPublic5.01
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Somers, ConnecticutPublic4.1258
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