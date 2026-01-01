Manchester Golf Guide
Manchester Golf Courses
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Manchester, ConnecticutSemi-Private4.6102751486358
Golf Courses Near Manchester
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Glastonbury, ConnecticutPublic4.3401841688541
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East Hartford, ConnecticutPublic3.9232974757395
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Hebron, ConnecticutPublic4.4107472794469
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Hebron, ConnecticutPublic4.742013261238
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Hebron, ConnecticutPublic1.5243445693179
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South Glastonbury, ConnecticutPrivate0.00
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Coventry, ConnecticutPublic4.2799531888440
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South Windsor, ConnecticutPublic5.01
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South Windsor, ConnecticutPublic4.244897959236
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Hartford, ConnecticutPublic/Municipal2.915492957771
Manchester Driving Ranges
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