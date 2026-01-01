Six Mile Golf Guide
Six Mile Golf Courses
Golf Courses Near Six Mile
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Salem, South CarolinaPrivate4.66666666673
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Sunset, South CarolinaPrivate
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Pickens, South CarolinaSemi-Private4.3731586752119
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Salem, South CarolinaPrivate
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Clemson, South CarolinaPublic4.8505786508513
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Sunset, South CarolinaPrivate
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Pendleton, South CarolinaPublic
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Walhalla, South CarolinaPublic3.7275864905137
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Pickens, South CarolinaResort3.8582278481395
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Seneca, South CarolinaSemi-Private4.00228310574
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