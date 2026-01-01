Clemson Golf Guide
Clemson Golf Courses
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Clemson, South CarolinaPublic4.8505786508513
Golf Courses Near Clemson
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Pendleton, South CarolinaPublic0.00
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Pendleton, South CarolinaSemi-Private4.66666666678
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Seneca, South CarolinaPrivate5.01
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Seneca, South CarolinaSemi-Private4.00228310574
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Salem, South CarolinaPrivate4.66666666673
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Anderson, South CarolinaSemi-Private4.4754246622583
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Six Mile, South CarolinaPrivate5.01
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Westminster, South CarolinaPublic0.00
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Anderson, South CarolinaSemi-Private3.155555555614
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Westminster, South CarolinaPublic4.5629963262179
Clemson Golf Resorts
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Clemson, South CarolinaLocated on campus, Clemson University's Conference Center and Inn offers rooms and suites with views of the South Carolina Botanical Gardens, campus landmarks and a private dock as well as walking trails that line the property. Guests may also enjoy an outdoor pool, fitness center, on-site restaurant and, of course, a conference center with a…
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