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Clemson Golf Guide

Clemson Golf Courses

Golf Courses Near Clemson

Clemson Golf Resorts

  • Walker golf course at Clemson - hole 17
    Clemson University Conference Center & Inn
    Clemson, South Carolina
    Located on campus, Clemson University's Conference Center and Inn offers rooms and suites with views of the South Carolina Botanical Gardens, campus landmarks and a private dock as well as walking trails that line the property. Guests may also enjoy an outdoor pool, fitness center, on-site restaurant and, of course, a conference center with a…

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