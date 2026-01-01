Sunset Golf Guide
Sunset Golf Courses
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Sunset, South CarolinaPrivate
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Sunset, South CarolinaPrivate
Golf Courses Near Sunset
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Salem, South CarolinaPrivate
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Six Mile, South CarolinaPrivate
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Salem, South CarolinaPrivate4.66666666673
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Pickens, South CarolinaResort3.8582278481395
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Walhalla, South CarolinaPublic3.7275864905137
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Pickens, South CarolinaSemi-Private4.3731586752119
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Sapphire, North CarolinaPrivate5.02
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Lake Toxaway, North CarolinaPrivate
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Lake Toxaway, North CarolinaPrivate
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Cashiers, North CarolinaPrivate
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