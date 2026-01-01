Salem Golf Guide
Salem Golf Courses
-
Salem, South CarolinaPrivate4.66666666673
-
Salem, South CarolinaPrivate
Golf Courses Near Salem
-
Sunset, South CarolinaPrivate
-
Sunset, South CarolinaPrivate
-
Six Mile, South CarolinaPrivate5.01
-
Walhalla, South CarolinaPublic3.7275864905137
-
Pickens, South CarolinaResort3.8582278481395
-
Pickens, South CarolinaSemi-Private4.3731586752119
-
Seneca, South CarolinaSemi-Private4.00228310574
-
Sapphire, North CarolinaPrivate5.02
-
Clemson, South CarolinaPublic4.8505786508513
-
Cashiers, North CarolinaPrivate5.01
See Also
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 137 reviews
-
2 courses | 514 reviews
-
2 courses | 75 reviews
-
1 course | 513 reviews
-
4 courses | 277 reviews
-
2 courses | 1 review
-
7 courses | 20 reviews
-
4 courses | 5 reviews