Shelby Golf Guide
Shelby Golf Courses
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Shelby, North CarolinaPublic0.00
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Shelby, North CarolinaPrivate4.632108787322
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Shelby, North CarolinaPublic4.3204839383202
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Shelby, North CarolinaSemi-Private4.6595568887626
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Shelby, North CarolinaPublic/Municipal3.445667922344
Golf Courses Near Shelby
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Kings Mountain, North CarolinaSemi-Private3.510
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Kings Mountain, North CarolinaSemi-Private4.1347627346338
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Cherryville, North CarolinaSemi-Private0.00
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Kings Mountain, North CarolinaPublic2.365546218510
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Caroleen, North CarolinaPublic3.777310924454
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Gaffney, South CarolinaPrivate
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Connellys Spring, North CarolinaResort
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Lincolnton, North CarolinaSemi-Private3.9493193972291
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Forest City, North CarolinaPublic/Municipal4.02
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Gaffney, South CarolinaPrivate
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