Glenville Golf Guide
Glenville Golf Courses
Golf Courses Near Glenville
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Sapphire, North CarolinaPublic/Resort
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Sapphire, North CarolinaPrivate5.01
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Tuckasegee, North CarolinaPrivate
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Sapphire, North CarolinaResort/Public2.1896851167274
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Cashiers, North CarolinaPrivate4.85714285713
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Cashiers, North CarolinaResort2.85
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Cashiers, North CarolinaPrivate5.05
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Cashiers, North CarolinaPrivate5.04
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Sapphire, North CarolinaPrivate5.02
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Lake Toxaway, North CarolinaPrivate5.01
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4 courses | 5 reviews
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2 courses | 0 reviews
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