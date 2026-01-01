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Cashiers Golf Guide

Cashiers Golf Courses

Golf Courses Near Cashiers

Cashiers Golf Resorts

  • High Hampton
    High Hampton Resort
    Cashiers, North Carolina
    High Hampton Resort is a historic property in Western North Carolina in Cashiers. It is home to an 18-hole golf course designed by George Cobb and opened in 1956. The property has 112 guest rooms, as well as cottages and cabins available for rent. The property underwent an extensive renovation in 2020 and reopened in May, 2021. There are a wealth…

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