Franklin Golf Guide
Franklin Golf Courses
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Franklin, West VirginiaPublic/Resort4.7552148519174
Golf Courses Near Franklin
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Harrisonburg, VirginiaPublic4.385252291124
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Moorefield, West VirginiaSemi-Private0.00
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Bridgewater, VirginiaMunicipal5.01
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Davis, West VirginiaResort4.710084033617
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Basye, VirginiaResort4.8031242213177
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Harrisonburg, VirginiaPrivate5.02
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Monterey, VirginiaPrivate0.00
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Harrisonburg, VirginiaSemi-Private4.490429247458
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Harrisonburg, VirginiaSemi-Private4.490429247458
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Harrisonburg, VirginiaSemi-Private1.01
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