Basye Golf Guide
Basye Golf Courses
Golf Courses Near Basye
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New Market, VirginiaResort
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New Market, VirginiaResort
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New Market, VirginiaResort
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Luray, VirginiaSemi-Private/Resort4.25
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Moorefield, West VirginiaSemi-Private0.00
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Keezletown, VirginiaPublic2.1592261905113
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Capon Springs, West VirginiaResort4.01
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Harrisonburg, VirginiaPublic4.385252291124
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Harrisonburg, VirginiaPrivate5.02
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Franklin, West VirginiaPublic/Resort4.7552148519174
Basye Golf Resorts
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Basye, VABryce Resort is a ski and golf property located in Virginia's Shenandoah Valley about 110 miles from Washington D.C. There is no official lodging for the resort, which relies on directing visitors to a handful of area accommodation partners from hotel rooms to villas and cabin rentals. Golfers can play 18 holes on the mountain course which dates…
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