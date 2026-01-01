South Glastonbury Golf Guide
South Glastonbury Golf Courses
Golf Courses Near South Glastonbury
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Glastonbury, ConnecticutPublic4.3401841688541
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Portland, ConnecticutPublic4.2309897531561
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Hebron, ConnecticutPublic4.742013261238
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Cromwell, ConnecticutPrivate4.08333333335
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Portland, ConnecticutPublic4.0599078341250
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Hebron, ConnecticutPublic1.5243445693179
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Hebron, ConnecticutPublic4.4107472794469
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Portland, ConnecticutPublic4.1583
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Manchester, ConnecticutSemi-Private4.6102751486358
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Wethersfield, ConnecticutPrivate0.00
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