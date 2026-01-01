Stamford Golf Guide
Stamford Golf Courses
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Stamford, ConnecticutPublic/Municipal3.215
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Stamford, ConnecticutPrivate
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Stamford, ConnecticutPublic/Municipal4.2089552239201
Golf Courses Near Stamford
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Greenwich, ConnecticutPrivate
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Darien, ConnecticutPrivate
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Greenwich, ConnecticutPrivate
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Darien, ConnecticutPrivate
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Greenwich, ConnecticutPrivate/Resort
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Darien, ConnecticutPrivate5.02
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Pound Ridge, New YorkPublic4.4443087034342
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Old Greenwich, ConnecticutPrivate
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New Canaan, ConnecticutPrivate
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Greenwich, ConnecticutPrivate
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