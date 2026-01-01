New Canaan Golf Guide
New Canaan Golf Courses
Golf Courses Near New Canaan
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Norwalk, ConnecticutPrivate
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Pound Ridge, New YorkPublic4.4443087034342
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Norwalk, ConnecticutPrivate
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Darien, ConnecticutPrivate
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Stamford, ConnecticutPublic/Municipal4.2089552239201
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Norwalk, ConnecticutPublic4.4283801151619
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Darien, ConnecticutPrivate5.02
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Stamford, ConnecticutPrivate5.01
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Wilton, ConnecticutPrivate
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Darien, ConnecticutPrivate5.01
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