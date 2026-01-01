Winsted Golf Guide
Winsted Golf Courses
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Winsted, ConnecticutSemi-Private4.571428571420
Golf Courses Near Winsted
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Torrington, ConnecticutPublic3.07
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Torrington, ConnecticutPrivate5.02
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Harwinton, ConnecticutPublic4.64285714295
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Norfolk, ConnecticutPrivate
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Simsbury, ConnecticutPublic4.04166666675
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Litchfield, ConnecticutPublic4.593984962439
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Avon, ConnecticutPrivate
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Litchfield, ConnecticutPrivate
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Avon, ConnecticutPrivate3.54
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Simsbury, ConnecticutPrivate5.01
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