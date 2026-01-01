Norfolk Golf Guide
Norfolk Golf Courses
Golf Courses Near Norfolk
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East Canaan, ConnecticutPublic4.01
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Canaan, ConnecticutSemi-Private3.66666666673
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Winsted, ConnecticutSemi-Private4.571428571420
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Torrington, ConnecticutPrivate5.02
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Lakeville, ConnecticutSemi-Private4.33333333336
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Torrington, ConnecticutPublic3.07
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Great Barrington, MassachusettsPrivate5.01
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Litchfield, ConnecticutPublic4.593984962439
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Great Barrington, MassachusettsPublic3.02
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Sharon, ConnecticutPrivate0.00
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